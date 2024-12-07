Gaziantep Büyükşehir Belediyesi’nin girişimleriyle Gaziantep Menengiç Kahvesi Avrupa Birliği (AB) Coğrafi İşaret tescili, Avrupa komisyonu tarafından onaylandı.GAZİANTEP (İGFA) - Gaziantep mutfağına ait özel lezzetlerden birisi olan Menengiç Kahvesi, Türkiye’de coğrafi işaret tescilinin alınmasının ardından, Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Tarımsal Hizmetler Daire Başkanlığı’na bağlı Tarımsal Projeler, Coğrafi İşaretler ve Markalaşma Şube Müdürlüğü ve Ezogelin Kadın Kooperatifi’nin girişimleri ile Ezogelin Kadın Kooperatifi adına Avrupa Birliğinde de tescillendi.

GAZİANTEP’İN AB TESCİLLİ ÜRÜN SAYISI 3’E ÇIKTI

Yöresel, doğal ve sağlıklı özellikleriyle ön plana çıkan Gaziantep’in kafein içermeyen ve aromatik lezzeti ile dikkat çeken Menengiç Kahvesinin ardından Antep Baklavası ve Araban Sarımsağı ile beraber Gaziantep’in AB Coğrafi İşaret tescili alan ürün sayısı 3’e çıktı.