GAZİANTEP (AA) - Gaziantep, Şanlıurfa, Kahramanmaraş, Malatya, Adıyaman ve Kilis'te, Miraç Kandili dualarla idrak edildi.

Gaziantep'in Şehitkamil ilçesindeki Lütfiye Ali Kılçık Camisini dolduran vatandaşlara, Miraç Kandili dolayısıyla günün anlam ve önemi anlatıldı.

Namazın ardından vatandaşlar dualar ederek, salavat getirdi.

Cami çıkışında vatandaşlara ikramda bulunuldu.

- Şanlıurfa

İnanç turizminin önemli merkezlerinden ve "Peygamberler şehri" olarak da adlandırılan Şanlıurfa'da, Miraç Kandili münasebetiyle vatandaşlar tarihi Balıklıgöl yerleşkesindeki camilerde ibadeti tercih etti.

Akşam ezanından itibaren camilere gelen Müslümanlar, namaz kıldı, Kur'an-ı Kerim okudu.

- Kahramanmaraş

Abdülhamid Han Camisi'nde akşam namazı sonrası düzenlenen programda hem kandil hem de "asrın felaketi" olarak nitelenen Kahramanmaraş merkezli depremlerde hayatını kaybedenler için Kur'an-ı Kerim okundu, dua edildi.

İlahilerin okunmasının ardından Miraç Kandili'nin anlam ve önemi anlatıldı.

Namazın ardından cami çıkışında vatandaşlara ikramda bulunuldu.

- Malatya

Malatya'da da İl Müftülüğü tarafından Kernek Karagözlüler Camisi'nde düzenlenen kandil programında Kur'an-ı Kerim okundu, Hz. Muhammed'in miraca yükselmesi anlatıldı.

İl Müftüsü Ramazan Dolu, cemaate miraç hadisesi özelinde insanın manevi olarak yükselmesini anlattı.

Programa, İl Emniyet Müdürü Arif Çankal da katıldı.

- Adıyaman

Adıyaman'da Maraşlılar Camisi'nde düzenlenen programda Müftü Mevlüt Haliloğlu, günün öneminden bahsetti.

Kur'an-ı Kerim'in okunması ve edilen duaların ardından namaz kılındı.

Namazdan sonra cami çıkışında vatandaşlara çeşitli ikramlarda bulunuldu.

- Kilis

Kilis'te akşam namazının ardından camilere gelen vatandaşlar, namaz kılarak dua etti.

Hacı Ömer Faruk Kayabaş Camisi'ndeki programa katılan İl Müftüsü Alettin Bozkurt'un namaz sonrası verdiği vaazla başlayan programda, Kur'an-ı Kerim okundu.

Program sonunda vatandaşlara ikramda bulunuldu.