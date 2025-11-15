Gaziantep'te 13 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 13 kişi yaralandı.

Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) Otoyolu'nun Gaziantep Batı ve Kuzey gişeleri arasında, akşam saatlerinde etkisini gösteren yağış nedeniyle aralarında tır, hafif ticari araç ve otomobillerin de bulunduğu 13 araç çarpıştı.

İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan 13 kişi, ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı.

Bir süre trafiğe kapanan yol, araçların kaldırılmasıyla tekrar ulaşıma açıldı.