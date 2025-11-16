Gaziantep'te uyuşturucu madde imal ve ticaretinden dolayı 16 yıl hapis cezasıyla aranan firari hükümlü yakalandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığınca, kaçakçılıkla mücadeleye yönelik Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde çalışma yapıldı.

Ekipler, Y.K.'nin uyuşturucu madde imal ve ticareti yaptığı, aynı zamanda 'Uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti ile ateşli silahlar ile diğer aletler hakkında kanuna muhalefet' suçlarından 16 hapis cezasıyla firari olduğunu belirledi.

Şahinbey ilçesinde saklandığı bağ evine düzenlenen operasyonla yakalanan hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.

Bağ evinde yapılan aramada, 1 kilo 175 gram uyuşturucu madde, ruhsatsız tabanca, 7 tabanca mermisi, 1 uyuşturucu kullanma aparatı, 45 bin lira suç geliri para ele geçirildi.