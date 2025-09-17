Merkez Şehitkamil ilçesinde yaşayan 32 yaşındaki Suriye uyruklu Rokan Musa, 6 ay önce evinde yemek yerken bir anda hıçkırmaya başladı.

Neredeyse her nefes alışında hıçkıran Musa’ya, 6 ay boyunca başvurduğu çeşitli hastanelerde tanı konulamadı.

Yaklaşık 1 ay önce Gaziantep Şehir Hastanesi’ne başvuran Musa, Göğüs Cerrahisi Polikliniği’nde muayene edildikten sonra hastaneye yatırıldı.

Bir süre kontrol altında tutulan Musa, 5 gün önce düzenlenen cerrahi operasyonla sağlığına kavuştu.

Ameliyatı gerçekleştiren Göğüs Cerrahisi Uzmanı Operatör Dr. Onur Bayrakçı, söz konusu durumla daha önce hiç karşılaşmadıklarını söyledi.

Hıçkırığa sebep olan şeyin genellikle diyafram kasının (akciğer ve kalbin hemen altında bulunan, solunum sisteminin temel kası) çalışmasını sağlayan frenik sinirle alakalı olduğunu dile getiren Bayrakçı, şunları kaydetti:

"Sorunun hangi tarafta olduğunu saptadık ve sağ tarafına kapalı ameliyat yaptık. Diyafram kasının sinir uçlarını genişlettik ve aktivasyonunu kontrol altına aldık. Şu ana kadar ilk kez yaptığımız bir tedavi yöntemiydi. Hastamız tamamen fayda gördü, yemek yemesi, yatması her şeyi normalleşti. Solunum sıkıntıları vardı, onlar da düzeldi. İlk kez bu kadar süre yanıt alınamayan bir hasta ile karşılaştık. Sonuç almanın mutluluğunu yaşıyoruz."



