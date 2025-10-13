Gaziantep'te internet üzerinden araç, telefon ve ev eşyaları satma vaadiyle dolandırıcılık yapanlara yönelik operasyonda gözaltına alınan 19 şüpheliden 17'si tutuklandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığınca, siber dolandırıcılık olaylarının önlenmesine yönelik Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde çalışma başlatıldı.

Yapılan araştırma ve teknik takip sonucunda, internet sitelerinde araç, telefon, ev eşyası satış ilanları ile icra dosyası kapatma vaadiyle 52 kişinin 2 milyon 110 bin lirasının dolandırıldığı belirlendi.

Düzenlenen operasyonda 19 şüpheli gözaltına alındı, dijital materyallere el konuldu.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 17'si çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı, 2'si hakkında adli kontrol kararı verildi.