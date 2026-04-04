Gaziantep'te dolandırıcılık iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

Nizip ilçesinde bir grup vatandaşı yüksek kazanç elde etmek vaadiyle dolandırdığı iddiasıyla gözaltına alınan İ.B.D'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen İ.B.D. çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı. Diğer şüpheli S.K'nın yakalanması için ise ekiplerin çalışması devam ediyor.

Nizip ilçesinde bir grup vatandaş İ.B.D. ve S.K'nin Irak'tan ithal ettikleri petrolü Türkiye'de satarak yüksek kazanç elde etme vaadiyle kendilerinden para toplayarak ortadan kayboldukları iddiasıyla Cumhuriyet Başsavcılığına şikayette bulunmuş, şüphelilerden İ.B.D. Adana'da gözaltına alınmıştı.