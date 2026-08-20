Gaziantep'in 50 Yıllık Su Sorunu Tarih Oldu: "15 Günlük Su Kalmıştı, 50 Yıllık Çözüm Ürettik!"
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Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde hafif ticari aracın şarampole devrilmesi sonucu 2 kişi hayatını kaybetti.
L.Ç. idaresindeki 27 BDB 112 plakalı hafif ticari araç, Olucak Mahallesi'nde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole devrildi.
İhbarla bölgeye kurtarma ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekiplerince yapılan incelemede sürücü ile araçtaki A.Ö'nün hayatını kaybettiği belirlendi.
Cenazeler, Gaziantep Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.
Kaynak: AA