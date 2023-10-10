Gaziantep'te polisin "dur" ihtarına uymayan iki kişi gözaltına alındı Gaziantep Şahinbey'de gece saatlerinde motorlu yunus polis ekipleri şüphelendikleri bir motosiklete 'dur' ihtarında bulundu.

Gaziantep'te polisten kaçan şüpheliler ateş açtı

Şahinbey'de polis ekiplerine ateş açıldı

Gaziantep'te polisin "dur" ihtarına uymayan iki kişi gözaltına alındı

Gaziantep Şahinbey'de gece saatlerinde motorlu yunus polis ekipleri şüphelendikleri bir motosiklete 'dur' ihtarında bulundu. Polis ekiplerinin uyarısına aldırış etmeyen araçtaki kişi ya da kişiler, durmayarak kaçarken silahla ateş açtı. Yaşanan kovalamacada ateş eden 3 şahıstan 2'si yakalanırken 1'i ise kayıplara karıştı. Şüphelilerin üzerinde 1 silah ve 1 cep telefonu yakalandı.

Olay, Gaziantep'in Şahinbey ilçesine bağlı Kolejtepe Mahallesi Şehit Mehmet Uğur Sokakta saat 00.05 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, denetim yapan motorlu yunus polis ekipleri şüphelendikleri bir motosiklete 'dur' ihtarında bulundu. Polis ekiplerinin uyarısına aldırış etmeyen sürücü durmayarak kaçarken şüpheliler de silahla ateş açtı. Açılan ateş sonucu şans eseri kimse yaralanmazken polis ekipleri de kaçan şüphelileri bir süre kovaladı. Yaşanan kovalamacada ateş eden 3 şahıstan 2'si yakalanırken 1'i ise kayıplara karıştı. Yakalanan şüphelilerin üzerinden 1 silah ve 1 cep telefonu ele geçirildi.

Polis ekipleri de olayın meydana geldiği cadde üzerinde detaylı olay yeri çalışması yaptı. Polis ekipleri, kaçan şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.