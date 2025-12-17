Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, iklim değişikliği ve kuraklıkla mücadele kapsamında dikkat çeken bir projeyi daha hayata geçirdi. Kuzeyşehir’de bulunan 23 Nisan Parkı, yağmur suyunu emerek depolayan ve yeniden kullanıma sunan özel bir altyapı sistemiyle donatıldı.

Projeyi yerinde tanıtan Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, zemine uygulanan özel tasarım sayesinde yağmur suyunun boşa akmadığını, depolama alanlarında biriktirilerek park sulamasında tekrar kullanıldığını uygulamalı olarak anlattı.

Yağmur Suyu Geri Kazanılıyor

Park zemininde kullanılan özel malzeme, yağan yağmuru doğrudan emerek yer altındaki depolama sistemine yönlendiriyor. Böylece hem şebeke suyu kullanımı azalıyor hem de sürdürülebilir bir su yönetimi sağlanıyor. Sistem, aynı suyun defalarca değerlendirilmesine imkân tanıyor.

Kuraklığa Dayanıklı Parklar

Başkan Şahin, parkta kullanılan bitki türlerinin de bu anlayışla seçildiğini belirterek, az su tüketen kurakçıl bitkilerle altyapının desteklendiğini ifade etti. Bu sayede parkların bakım maliyetleri düşerken, çevresel sürdürülebilirlik de güçleniyor.

Tüm Parklara Yaygınlaştırılacak

Fatma Şahin, sosyal medya hesaplarından paylaştığı videoda, bu uygulamanın yalnızca Kuzeyşehir’le sınırlı kalmayacağını vurguladı. Yeni yapılacak parklarda bu sistemin standart hale getirileceğini, mevcut parklarda ise dönüşüm çalışmalarının sürdüğünü açıkladı.

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi’nin bu adımı, şehircilikte su tasarrufu ve iklim uyumlu altyapı konusunda örnek bir uygulama olarak öne çıkıyor.