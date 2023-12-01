Gazze Şeridin'de bir haftadır devam eden geçici ateşkes sona erdi.

İsrail ve Hamas, ateşkesin uzatılması için verilen süre dolmasına rağmen yeni bir anlaşma açıklamadı.

İsrail çatışmaların yeniden başladığını duyurdu

İsrail ordusu, sosyal medya hesabından, Gazze Şeridi'nde Hamas'a karşı savaşmaya yeniden başlandığını belirten bir paylaşım yaptı.

Hamas'ın İsrail topraklarına ateş açarak ateşkesi ihlal ettiği belirtildi.

Filistin medyasında yer alan haberlerde de İsrail'in Gazze'nin kuzeyini vurmaya başladığı bilgisi yer alıyor.

Görgü tanıkları, Gazze Şeridi'nin merkezindeki İsrail tanklarının Nuseyrat ve Bureyc mülteci kamplarının yakınlarının bombaladığını ifade ediyor.

İsrail'in Gazze sınırında sirenler çaldı

Sabah saatlerinde İsrail'den yapılan yazılı açıklamada, Gazze Şeridi sınırında bulunan yerleşim birimlerinde uyarı sirenlerinin çaldığı ve Gazze’den fırlatılan bir roketin havada imha edildiği bildirilmişti.

Filistinli taraflardan konuyla ilgili henüz bir açıklama yapılmadı.