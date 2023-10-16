İsrail'in bombardımanı yoğunlaştıkça Gazze'de insani dram derinleşiyor. Morglar ve hastaneler dolup taşıyor. Ölen ve yaralanan çocukların sayısı hızla artıyor.

Son günlerde aileleri hedef alarak yapılan bu sistematik saldırıların İsrail'in Gazze'yi soy kurutarak imha kampına dönüştürme planının bir parçası olarak değerlendiriliyor.

Öte yandan İsrail'in BM Büyükelçisi Gilad Erdan, ABD Başkanı Joe Biden'ın "Gazze'yi işgal etmek büyük bir hata olur" uyarısına yanıt verdi. İsrail'in Gazze'yi işgal etmek gibi bir niyetinin olmadığını belirten Erdan, Hamas'ı ortadan kaldırmak içinse ne gerekiyorsa yapacaklarını belirtti.