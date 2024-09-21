İsrail ordusu, Gazze'nin kuzeyinde yer alan Zeytun mahallesindeki Hacı ailesine ait evi hedef aldı. Filistin Sivil Savunma ekipleri ve bölge sakinleri enkaz altında kalanları kurtarmak için arama kurtarma çalışması başlattı. Yıkılan binanın enkazından biri çocuk olmak üzere 2 Filistinlinin kurtarıldığı anlar kaydedildi.

Saldırıda aralarında çocukların da bulunduğu en az 34 Filistinli yaralandı. Yaralanan Filistinliler el-Ehli Baptist Hastanesi’ne getirilerek tedavi altına alındı.

İsrail ordusunun, Gazze Şeridi'nin orta kesiminde yer alan Bureyc Kampı'nda bulunan Ferec ailesinin evine düzenlediği saldırı anı görüntülendi. Ferec ailesine ait evin füzelerin hedefi olmasının ardından Filistinliler enkazı incelemek için bölgeye geldi.