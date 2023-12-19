İsrail, yaklaşık 2,5 aydır saldırdığı abluka altındaki Gazze Şeridi'nde 53 bin ton bomba kullandı, 52 bin 500 konutu yerle bir etti.

Açıklamada, İsrail saldırılarında Gazze Şeridi'nde toplam 306 bin 500 konutun kısmen hasar gördüğü dile getirildi.

Öte yandan daha önce Batı Şeria topraklarında işgalciler için evler inşa eden emlak şirketi, Gazze’deki soykırımı fırsat bilerek, yeni projesini duyurdu. Yerle bir olmuş Gazze fotoğrafı üzerine planları çizen şirket, “Uyan, sahil evi rüya değil. Şimdi satış öncesi fiyatlarla” sloganıyla duyurdu.

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana saldırılarını sürdürdüğü Gazze Şeridi'nde öldürülenlerin sayısı son 3 günde 653 artarak 19 bin 453'e çıktı.



