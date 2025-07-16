İsrail ordusunun, Gazze'de ABD-İsrail güdümündeki yardım merkezinde toplananlara gazla müdahalesi sonucu çıkan izdihamda 15'i boğularak, 21 Filistinli hayatını kaybetti. Aralarında çocukların da bulunduğu yaşamını yitiren Filistinlilerin naaşları, cenaze işlemleri için Nasır Hastanesi'ne getirildi. Yakınını kaybeden Filistinliler üzüntü yaşadı. Yaşamını kaybedenler için hastanenin bahçesinde cenaze namazı kılındı.

İsrail ordusunun abluka altındaki Gazze Şeridi'ndeki askeri hareketliliği sınırın İsrail tarafından görüntülendi.

Gazze Şeridi'ndeki İsrail ordusuna ait araçların devriyesi ve yükselen yoğun dumanlar kaydedilirken bölgedeki binaların yerle bir olduğu görüntülendi.