İsrail, Gazze'ye 7 Ekim 2023'te başladığı saldırılarla özellikle sağlık sistemini çökertmeye çalıştı. Bu saldırılar sonucunda başta Şifa olmak üzere 38 hastaneden 34'ü yakılarak ya da yıkılarak hizmet dışı bırakıldı. Rantisi Çocuk Hastanesi de bu saldırılardan zarar gören hastanelerden biri oldu.

Böbrek hastası 14 yaş altı çocuklar için tek diyaliz merkezinin bulunduğu Rantisi Çocuk Hastanesi kısıtlı imkanlarla da olsa yeniden faaliyete geçti.

Böbrekleri çalışmadığı için diyaliz makinalarına bağlı şekilde yaşamak zorunda kalan küçük çocuklar, bu hastanede hayatta kalmaya çalışıyor.