İsrail'in saldırıları altındaki Gazze Şeridi'nde barınma, yiyecek ve temiz su gibi en temel ihtiyaçlardan mahrum kalan Filistinliler, zorlu yaşam koşullarıyla günlük yaşamlarını sürdürebilmek için mücadele ediyor.

İsrail ordusunun 7 Ekim 2023'ten bu yana saldırılarını sürdürdüğü Gazze'de yoğun bombardıman, aç bırakma, zorla yerinden etme ve altyapının yıkımı sonucu büyük bir insani felaket yaşanıyor.

Bölgedeki su üretim tesislerin sadece yüzde 40'ının aktif olduğu Gazze'nin, 'insan eliyle oluşturulan bir kuraklığın eşiğinde' olduğunun altı çizildi.

Han Yunus kentinde yaşayan Filistinliler, tankerlerle sağlanan suyu bidonlara doldurarak günlük su ihtiyaçlarını karşılamaya çalışıyor.