Hamas'ın silahlı kanadı Izzeddin Kassam'ın 7 Ekim Cumartesi günü İsrail'e karşı "Aksa Tufanı" isimli bir operasyon gerçekleştirmesinin ardından başlayan savaşta 14. güne girildi.

İsrail, Filistin'deki şiddetini gün geçtikçe artırıyor. Hastanenin ardından ibadethaneleri hedef alan İsrail, Gazze Şeridi'nde yerinden edilenlerin sığındığı tarihi kiliseyi hedef aldı. Onlarca sivil hayatını kaybetti.

Gazze'deki Sağlık Bakanlığı, emekli sağlık çalışanlarına bir an evvel sağlık kurumlarında göreve başlama çağrısı yaptı.

İsrail ordusunun abluka altındaki Gazze Şeridi'ne olası kara saldırısı gündemdeki yerini korurken, İsrail Güvenlik Kabinesi toplandı. İsrail'in kara saldırısı ilan etmesi bekleniyor.

Öte yandan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Gazze'ye sağlık yardımı için Ürdün Sağlık Bakanı ile görüştü. Bakan Koca, "İş birliği için planlama ve koordinasyon amaçlı görüşmelere başlıyoruz" dedi.

Baykar Yönetim Kurulu Başkanı Bayraktar, "Baykar olarak Gazze halkı için 280 milyon liralık insani yardım yapmaya hazırız. Tüm insanlığı Gazze’de yaşanan katliamların durdurulması için harekete geçmeye davet ediyoruz." ifadelerini kullandı.