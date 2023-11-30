Gazze'den Mısır'a geçişleri sağlanan 23 hasta ile beraberlerindeki 21 refakatçi daha Milli Savunma Bakanlığına ait uçakla tedavi için Türkiye'ye getirildi.

Tedavi için Türkiye'ye getirilen Gazzeli 23 hasta ile beraberindeki 21 refakatçiyi Etimesgut Havalimanı'nda karşılayan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, hastalara ambulanslara alınma sürecinde de eşlik etti.

Koca, Türkiye'ye getirilen 23 Gazzeli hastanın durumuna ilişkin, açıklamalarda bulundu.

"Ağırlıklı çocuk ve gençlerden oluşan bir hasta grubu, en küçüğü 7 aylık bir bebeğimiz. Hastaların ağırlıklı kısmı daha çok ortopediyle ilgili, kırıkları, travmaları yoğun. 23 hastayı Etlik Şehir Hastanemize alarak hemen tedavilerini planlayacağız."