Kahramanmaraş’ta, Gazze'ye destek amacıyla başlatılan nöbet çalışmaları kapsamında çeşitli etkinlikler düzenleniyor.

Türkiye genelinde eş zamanlı yürütülen Gazze nöbetine kentten de yoğun katılım sağlandı. Pazartesi günü başlayan nöbet çadırında her gün Kur'an-ı Kerim okunarak hatimler indiriliyor. Kentteki sivil toplum kuruluşlarının kadın kolları ve Kahramanmaraş Platformu'nun destekleriyle sürdürülen programda, bireysel ve toplu dualarla Gazze için destek mesajları veriliyor.

Etkinlik kapsamında Gazzeli çocuklara mektuplar yazılırken, kurulan hayır çarşısından elde edilecek gelirlerin Gazze’ye ulaştırılması hedefleniyor.