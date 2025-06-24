Kahramanmaraş Trabzon Caddesi’nde bulunan bir iş yerinde gece saatlerinde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen alevler çevrede paniğe yol açarken, vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri, yangına hızlı müdahalede bulunarak alevleri kontrol altına aldı.

Ekiplerin özverili çalışması sayesinde yangın, çevredeki diğer iş yerlerine sıçramadan söndürüldü. Olayda can kaybı ya da yaralanma yaşanmazken, iş yerinde maddi hasar oluştu. Yangının çıkış nedenine ilişkin inceleme başlatıldı.

Öte yandan yine gece saatlerinde Kayseri yolu üzerinde bulunan bir boya fabrikasında da henüz bilinmeyen bir sebeple yangın çıktı. İtfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesi sonucu kontrol altına alınan yangında can kaybı yaşanmazken, fabrikada maddi hasar meydana geldi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.