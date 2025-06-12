Kahramanmaraş ile Göksun arasında uzanan karayolundaki tünellerden birinde gece saatlerinde meydana gelen trafik kazasında iki kişi ağır yaralandı.

Gece Yarısı Tünelde Motosiklet Kazası

Henüz hangi tünelde gerçekleştiği netlik kazanmayan kazada, seyir halindeki bir motosikletin bariyerlere çarptığı öğrenildi. Çarpmanın etkisiyle motosiklette bulunan iki kişi yola savrularak ağır yaralandı.

112 Acil Ekipleri Olay Yerine Sevk Edildi

Kazayı gören diğer sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Yaralıların durumunun ciddiyetini koruduğu belirtildi.

Kazayla İlgili Soruşturma Başlatıldı

Yetkililer, Kahramanmaraş-Göksun karayolundaki kazanın kesin nedenini belirlemek için inceleme başlattı.