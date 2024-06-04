Toplumda farkındalık yaratmak ve dezavantajlı çocuklara destek olmak amacıyla düzenlenen gecede, Hayat Yeniden Vakfı’nın misyonu ve geleceğe yönelik hedefleri paylaşıldı. Ayrıca, Kahramanmaraş merkezli bir kuruluş olan vakfın en özel projelerinden Kırmızı Bisiklet Yetimler Projesi tanıtıldı.

Vakfın Gala gecesine ünlü isimler de konuk oldu.

AK Parti Grup Başkan Vekili Bahadır Yenişehirlioğlu, AK Parti İstanbul Milletvekili Yücel Arzen Hacıoğulları, ünlü oyuncu Hülya Koçyiğit’inde katıldığı gala gecesinde Konuklar Aksu Habere duygularını Paylaştı.

Kaynak: Hacı Mehmet Akkurt