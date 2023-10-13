Kış mevsiminin yaklaşmasıyla birlikte ülke genelinde ani hava değişimleri etkili olmaya başladı.

Mevsim geçişi döneminde birçok kişi enfeksiyon hastalıklarıyla mücadele etmeye başladı.

Okulların da açılmasıyla hastalıkların daha kolay yayılması, birçok kişinin hastanelere akın etmesine neden oldu. Her mevsim geçişi artış gösteren enfeksiyon hasatlıklarına karşı alınabilecek bireysel önlemler tekrar ön plana çıktı.

Hastalıklara karşı alınabilecek en önemli bireysel önlemin beslenme olduğunu belirten Diyetisyen Halime Demirciler Aksu Haber’e yaptığı özel açıklamada şu konulara değindi