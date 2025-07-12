Kahramanmaraş’ta uzun bir aradan sonra geçtiğimiz yıl yeniden hayat bulan Geleneksel Ağustos Fuarı, bu yıl da dopdolu bir programla kapılarını ziyaretçilere açmaya hazırlanıyor.

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi öncülüğünde, 1 – 31 Ağustos tarihleri arasında KAFUM Fuar Alanı’nda gerçekleştirilecek organizasyon için hazırlıklar tüm hızıyla sürüyor.

Fuar öncesi hazırlıklar kapsamında KAFUM Fuar Alanı’nda hummalı bir çalışma yürütülüyor. Çevre düzenlemeleri, betonarme işçilikleri, yürüyüş yollarının imalatı ve altyapı çalışmaları eş zamanlı olarak sürdürülüyor. Alanın daha konforlu ve estetik bir görünüme kavuşturulması için ekipler yoğun mesai harcıyor.

Öte yandan fuar süresince çocukların vazgeçilmez eğlencesi olan lunaparktaki oyuncaklar da kapsamlı bir bakım ve onarımdan geçiriliyor.

Güvenlik önlemleri artırılırken, ziyaretçilerin rahat bir şekilde alana ulaşım sağlayabilmesi için otopark alanında da geniş çaplı düzenlemeler yapılıyor.