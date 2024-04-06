Seçimlerin ardından en genç başkanlık görevine seçilen isimler merak konusu oldu.

Çanakkale'de yaşayan 22 yaşındaki Zeynep Çelik, Yenice İlçesi'ne bağlı Kalkım beldesinde seçimlere bağımsız olarak girdi.

31 Mart'ta yapılan seçimlerde, yüzde 47.91 oranında oy alarak göreve geldi.

Çok sayıda kişi karşıladı

Bağımsız olarak girdiği seçimi kazanan 22 yaşındaki Zeynep Çelik, Yenice Adliyesi'ne gelişinde çok sayıda kişi tarafından karşılandı.

Mazbatasını aldı

Çelik ile belediye meclisi üyeleri, İlçe Seçim Kurulu Başkanı Özlem Egemen Çavuşoğlu'ndan mazbatalarını aldı.

Mazbatasını aldıktan sonra gazetecilere açıklama yapan Çelik, kendisine destek veren belde halkına teşekkür etti.

"Kalkım halkına destekleri için teşekkür ediyorum"

Sonuçtan çok mutlu olduğunu dile getiren Çelik şu ifadeleri kullandı:

Kalkım halkı seçimlerde büyük bir teveccüh göstererek bana inandılar, bana güvendiler. Ben de bu güveni boşa çıkarmayacağım. Kalkım'ın istek ve ihtiyaçlarını tamamlamak için çabalayarak elimden geleni yapmak için mücadele vereceğim. Tüm Kalkım halkına bana inandıkları ve gösterdikleri bu destekten dolayı tekrar çok teşekkür ederim.

Makamına geçti

Yenice Kaymakamlığı önünde beraberindekilerle hatıra fotoğrafı çektiren Çelik, belediye binasına giderek makamına geçti.