Gençlik Merkezi Manevi Danışmanı, merkezin gençlerin milli ve manevi değerlerine bağlı bireyler olarak yetişmesi için çeşitli faaliyetler düzenlediğini belirterek, bu tür ziyaretlerin gençlerin sosyal ve toplumsal bilinç kazanmasına katkı sağladığını ifade etti.

Muhtar Zülküf Tufan, gençlere yerel yönetimin işleyişi ve mahalle sakinleriyle ilişkileri hakkında bilgi verdi. Program, gençlerin yerel yönetim süreçlerine dair farkındalık kazanmasını sağlarken, mahalle içindeki dayanışma ve birlik duygusunu güçlendirdi.