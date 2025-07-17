Kahramanmaraş iş dünyasının önemli temsilcilerinden olan Müsiad çatısı altındaki Genç Müsiad, genç iş insanlarını deneyimli isimlerle buluşturarak bilgi ve deneyim aktarımına katkı sağlamaya devam ediyor.

Tecrübe aktarım programı kapsamında gerçekleştirilen bu buluşmalarda, iş dünyasının önde gelen isimleri gençlere rehberlik ediyor.

Kahramanmaraş Genç Müsiad tarafından organize edilen “yeni nesil liderlik programı”, Stonelegant Kurucu Ortağı Makine Mühendisi Sinan Daşcı’nın katılımıyla gerçekleşti.

Etkinlikte gençler, hem fikirlerini paylaşma hem de şehrin geleceği ile ilgili önerilerini aktarma imkânı buldu.

Programda konuşma yapan, Stonelegant Kurucu Ortağı Sinan Daşcı, iş hayatında edindiği tecrübeleri gençlerle paylaşarak karşılaşabilecekleri zorlukları anlatıp, bu zorluklarla nasıl başa çıkabileceklerine dair önemli tavsiyelerde bulundu.

Program sonunda değerlendirmelerde bulunan Genç MÜSİAD Kahramanmaraş Şube Başkanı Mehmet Emin Koç geleceğin iş insanlarını sektörün tecrübeli isimleriyle buluşturup bilginin birinci ağızdan aktarımını sağlamaya çalıştıklarını ifade etti.

Stonelegant Kurucu Ortağı Sinan Daşcı ise geleceğin imarı açısından bu tür programların çok kıymetli olduğunu dile getirdi.