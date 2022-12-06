Gençlik ve Spor Bakanı Sayın Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu mektubunda Bizim için gönüllülük kavramı, nefes alıp vermek gibi hayatın rutini içine dâhildir. Hayatın her alanında olduğu gibi, ülkemizin dört bir yanında hizmet veren GSB

Yurtları’nda da gönüllülük kültürünü yaygınlaştırmak temel hedeflerimizden birini teşkil etmektedir.

Bu alanda temsilci öğrenci olarak emek veren sizler sayesinde, bu kültürün her geçen gün daha da büyüdüğünü, daha da güçlendiğini görüyor ve çalışmalarınızdan büyük memnuniyet duyuyoruz.

Çıktığınız yolun sabır, özveri, dikkat ve fedakârlık istediğini çok iyi biliyoruz. Arkadaşlarınızın serbest zamanlarını ve potansiyellerini sosyal sorunların çözümüne ve sosyal hizmetlerin sağlamasına etkili bir şekilde yöneltmeleri hususundaki gayretlerinizden dolayı sizlere teşekkür ediyorum.

Bu vesileyle, 5 Aralık Dünya Gönüllüler Gününüzü kutluyor, birlikte sevinçleri ve mutlulukları artırmayı temenni ediyorum. Başarılarınız daim olsun.

Her adımınızda, "GSB Hep Yanınızda" olacak…Sevgilerimle 5 Aralık Dünya Gönüllüler günü programı Avşar Yurt Müdürlüğü Konferans salonunda gerçekleştirildi. Kahramanmaraş Vali Yardımcısı Rıza Gençoğlu, Gençlik ve Spor İl Müdürü Cemil Boz’un katıldığı programda Yurt öğrencileri salonu doldurdular.

Program Saygı Duruşu ve İstiklal Marşının okunması ve Gençlik ve Spor İl Müdürü Cemil Boz’un açılış konuşması ile başladı.

Gençlik lideri Mehmet Kahraman Gönüllülük Sunumu gerçekleştirdi. Akabinde Eğitmen Okan Kölük yönetiminde Kahramanmaraş Gençlik Merkezi Tiyatro ekibi “Görevimiz Sorumluluk” adlı pandomim gösterisini salonun beğenisine sundular.

Canlı Müzik ve Halk Oyunları gösterilerin ardından gönüllülük temalı bilgi yarışması düzenlendi.

Programın sonunda Kahramanmaraş Vali Yardımcısı Rıza Gençoğlu ve Gençlik ve Spor İl Müdürü Cemil Boz GSB Yurtlarında Gönüllü Temsilcilerine Çiçek ile birlikte Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu’nun Gönüllülerimize yazdığı tebrik mektubunu takdim ettiler.