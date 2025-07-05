Gençlik ve medya Akademisi sertifika töreni ve kapanış programı Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi İlahiyat Fakültesinde gerçekleştirildi. Gençler 4 aylık eğitimin ardından sertifikalarını aldı.

Gençlik ve Spor Bakanlığı destekleriyle Türkiye Basın Federasyonu bünyesinde bulunan Anadolu Yayıncılar Derneği tarafından gerçekleştirilen Gençlik ve Medya Akademisi sertifika törenine Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Öntürk, AK Parti Hatay Milletvekili Abdulkadir Özel, AK Parti Hatay İl Başkanı Mustafa Erdoğan, Türkiye Basın Federasyonu Genel Başkanı Sinan Burhan katıldı.

Programda aynı zamanda Deprem ve Medya Paneli gerçekleştirildi. Panele konuşmacı olarak Akşam Gazetesi Ankara temsilcisi Emin Pazarcı, Kanal D Ankara Temsilcisi Zafer Şahin, Türk Medya Ankara Temsilcisi Melik Yiğitel ve Haber7 Genel Yayın Yönetmeni Osman Ateşli, Millet Haber Ajansı Haber Koordinatörü Hasan Yavuz Bakır ve Millet Haber Ajansı Ankara Temsilcisi Çetin Altan katıldı. Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın Afetten Etkilenen Gençlerin Güçlendirilmesi Programı kapsamında destek verdiği Gençlik ve Medya Akademisi sertifika töreni ve kapanış programı aile fotoğrafının çekilmesiyle sona erdi.