Alınacak Personel Kadroları
Bakanlık açıklamasına göre personel alımı şu şekilde yapılacak:
-
2.750 destek personeli (temizlik) – KPSS B grubu P94 puanı ile,
-
1.150 koruma ve güvenlik görevlisi – KPSS B grubu P3 ve P93 puanları ile,
-
500 destek personeli (bakım-onarım) – KPSS B grubu P94 puanı ile.
Başvuru Tarihleri ve Yöntemi
-
Destek personeli (temizlik) başvuruları: 9 Ağustos 00.00 – 17 Ağustos 23.59
-
Koruma ve güvenlik görevlisi ile bakım-onarım destek personeli başvuruları: 9 Ağustos 00.00 – 18 Ağustos 23.59
Başvurular yalnızca e-Devlet üzerinden Gençlik ve Spor Bakanlığı – Kariyer Kapısı Kamu İşe Alım ekranından elektronik ortamda yapılacak.
📌 Başvuru adresi: isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr
KPSS Puan Şartları
-
Temizlik personeli: 2024 KPSS B grubu P94
-
Koruma ve güvenlik görevlisi: 150 kişi P3, 1000 kişi P93
-
Bakım-onarım destek personeli: P94
Bakan’dan Açıklama
Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, personel alım ilanını sosyal medya hesabından duyurdu ve başvuruların elektronik ortamda kolayca yapılabileceğini belirtti.
Gençlik ve Spor Bakanlığı Personel Alım İlanımız NeXT Sosyal’de!📌https://t.co/lE52sOm2Ec— Dr. Osman Aşkın Bak (@OA_BAK) August 8, 2025