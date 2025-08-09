Alınacak Personel Kadroları

Bakanlık açıklamasına göre personel alımı şu şekilde yapılacak:

  • 2.750 destek personeli (temizlik) – KPSS B grubu P94 puanı ile,

  • 1.150 koruma ve güvenlik görevlisi – KPSS B grubu P3 ve P93 puanları ile,

  • 500 destek personeli (bakım-onarım) – KPSS B grubu P94 puanı ile.

Başvuru Tarihleri ve Yöntemi

  • Destek personeli (temizlik) başvuruları: 9 Ağustos 00.00 – 17 Ağustos 23.59

  • Koruma ve güvenlik görevlisi ile bakım-onarım destek personeli başvuruları: 9 Ağustos 00.00 – 18 Ağustos 23.59

Başvurular yalnızca e-Devlet üzerinden Gençlik ve Spor Bakanlığı – Kariyer Kapısı Kamu İşe Alım ekranından elektronik ortamda yapılacak.
📌 Başvuru adresi: isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr

KPSS Puan Şartları

Bakan’dan Açıklama

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, personel alım ilanını sosyal medya hesabından duyurdu ve başvuruların elektronik ortamda kolayca yapılabileceğini belirtti.