Girne Açıklarında Batan 'Filo Jet' Gemisinde Hayatını Kaybeden Şerif Özdemir Son Yolculuğuna Uğurlandı

KKTC'nin Girne Limanı'ndan Mersin Taşucu Limanı'na gitmek üzere hareket eden ve 30 Ağustos'ta batan "Filo Jet" isimli deniz otobüsünde yaşamını yitiren Şerif Özdemir (67), Mersin'in Silifke ilçesinde dualarla toprağa verildi. Denize batarak hayatını kaybeden Özdemir'in naaşı, yapılan çalışmaların ardından çıkarılarak Silifke'nin Nuru Mahallesi'ndeki mezarlığa getirildi.

Gözyaşlarıyla Eşinin Yanına Defnedildi

Nuru Mahallesi Mezarlığı'nda düzenlenen cenaze törenine merhumenin ailesi ve yakınlarının yanı sıra CHP Mersin Milletvekili Gülcan Kış, Silifke Kaymakamı Eyüp Fırat, Silifke Belediye Başkan Vekili Oğuzhan Kökten, KKTC Mersin Konsolosu Ülkü Alemdar ile çok sayıda vatandaş katıldı.

Kılınan cenaze namazının ardından iki çocuk annesi Şerif Özdemir'in cenazesi, aynı deniz kazasında yaşamını yitiren eşi Hüseyin Özdemir'in (69) kabrinin yanına defnedildi. Ailenin, bir yakınlarının düğününe katılmak amacıyla KKTC'ye gittikleri, dönüş yolunda ise feci kazanın meydana geldiği öğrenildi.

Facianın Ardındaki İhmal İddiası: "Kaptanı Uyardık, Dinlemedi!"

Aynı kazadan sağ kurtulan damat Hakkı Şahin, yola çıkmadan önce geminin su aldığını fark ettiklerini belirterek ihmal iddiasında bulundu. Yaşanan dehşet anlarını anlatan Şahin, şu ifadeleri kullandı:

"Yola çıkarken geminin su aldığını fark ettik. Kaptana 'Yola çıkma!' dediğimiz halde limandan çıktı ve kötü havaya yakalandık. Yaklaşık bir saat boyunca gemide can pazarı yaşadık. Eşimi kurtarmayı başardım ancak kayınbabamı ve kayınvalidemi kurtaramadık. Devletimizden Allah razı olsun, bizlerle çok ilgilendiler. Sorumluların cezasını çekmesini istiyoruz."

Ne Olmuştu? (Girne Gemisi Kazası)

KKTC Girne Limanı ile Mersin Taşucu Limanı arasında sefer yapan "Filo Jet" isimli yüksek hızlı yolcu gemisi, 30 Ağustos Pazar günü öğle saatlerinde hareket ettikten kısa bir süre sonra baş kısmından su almaya başladı. Limana geri dönmeye çalışan gemi, tüm müdahalelere rağmen battı.

KKTC Başbakanı Ünal Üstel, toplam 267 yolcu ve mürettebatın bulunduğu gemide yürütülen arama-kurtarma çalışmalarında 239 kişinin kurtarıldığını, 14 kişinin hayatını kaybettiğini duyurdu. Batan geminin enkazının Girne açıklarında 554 metre derinlikte tespit edildiği bildirildi.