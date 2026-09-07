Kaza, Özel İdare Kavşağı'nda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, A.B. idaresindeki 28 KA 124 plakalı otomobil ile Murat Bozkurt yönetimindeki 79 ABC 498 plakalı motosiklet henüz bilinmeyen bir nedenle çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle motosiklet sürücüsü yola savruldu.

Sağlık Ekipleri Olay Yerinde Müdahale Etti

Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye kısa sürede polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine ulaşan sağlık ekiplerinin yaptığı ilk incelemelerde, motosiklet sürücüsü Murat Bozkurt'un hayatını kaybettiği belirlendi. Bozkurt'un cansız bedeni otopsi yapılmak üzere hastane morguna kaldırıldı.

Otomobil Sürücüsü Gözaltına Alındı

Kazanın ardından polis ekipleri bölgede güvenlik önlemi alarak incelemelerde bulundu. Otomobil sürücüsü A.B. ise ekipler tarafından gözaltına alınarak emniyete götürüldü. Olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldı.