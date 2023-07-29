Kahramanmaraş-Kayseri karayolu 40. kilometresinde, Onikişubat İlçesi Tekir Mahallesi sınırlarında yer alan Yeşilgöz, Gizemli göl olarakta anılmaktadır.

Tabiat parkı; Yeşil Göz Obruğu, çevresinde kamp ve piknik yerleri ile doğa aktivitelerine(koşu, doğa yürüyüşü vd.) uygun alanlardan oluşmaktadır. Bu düzeni ile şehir dışından gelen konukların Kahramanmaraş’a gelmeden ya da şehirden ayrılmadan mutlaka görmesi gerekli doğal ve tabiat parklarından biridir. Yeşil Göz alanı, yüzeyde 30 metre genişlikte olup, en derin yeri yaklaşık 25 metre derinliktedir. Obruğu besleyen su, yüzeyin altındaki mağaradan gelmektedir. Yılın her mevsimi yüksek debiyle akan ve oldukça soğuk olan su; Tekir Deresinin de ana kaynağını oluşturmaktadır.

Geçtiğimiz yıllarda Büyükşehir Belediyesi tarafından çevre düzenlemesi ve otopark yapılan mesire alanında birde restoran alanı inşaası yapılacak. Buz Gibi Suyu Serin Havası ile hem kahramanmaraş'lıların hemde çevre il ve ilçelerin uğrak mekanı oldu.

Yaz sıcaklarının bunalttığı şu günlerde hafta sonunu değerlendirmek isteyenler için iyi fikir.