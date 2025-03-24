Başkan Cüce, Tarım, Orman ve Köy İşleri Komisyon Başkanı ve AK Parti Kahramanmaraş Milletvekilleri Prof. Dr. Vahit Kirişçi, Ömer Oruç Bilal Debgici, Mevlüt Kurt, Prof. Dr. Mehmet Şahin, MHP Kahramanmaraş Milletvekili Zuhal Karakoc Dora ve Türk Parlamenterler Birliği Genel Başkanı Nevzat Pakdil ile görüşmeler yaptı.



Ziyaret sırasında ilçede devam eden projeler ve planlanan yatırımlar hakkında bilgi alışverişinde bulunan Cüce, “İlçemizin ihtiyaç duyduğu bazı konuları ilgili kurumlarla paylaşarak taleplerimizi ilettik. Ziyaretlerimiz sırasında gösterilen ilgi ve alaka karşısında büyük memnuniyet duydum,” ifadelerini kullandı.



Başkan Cüce’nin Ankara ziyaretinde, yerel projelere ve bölgesel kalkınmaya dair yapılan değerlendirmeler, Göksun’un geleceği için umut verici adımların atılacağına işaret ediyor. Yapılan görüşmelerin, ilçenin mevcut projelerinin güçlendirilmesi ve yeni yatırımların hayata geçirilmesi yönündeki çalışmalara katkı sağlayacağı bildirildi.