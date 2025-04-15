Belediye Meclis Salonu’nda yoğun katılımla gerçekleştirilen toplantıda, mahallelerin ihtiyaçları, talepleri ve önerileri masaya yatırıldı.

Toplantının açılış konuşmasını yapan Başkan Cüce, göreve geldiği günden bu yana yapılan çalışmalar hakkında bilgi vererek, önümüzdeki dönemde hayata geçirilmesi planlanan projeleri muhtarlarla paylaştı. Başkan Cüce’nin konuşmasının ardından toplantı karşılıklı soru-cevap şeklinde devam etti.

Toplantının sonunda, belediye binası içerisinde hazırlanan Muhtarlar Odası’nın açılışı gerçekleştirildi. Vatandaşlarla muhtarların buluşma noktası olacak şekilde tasarlanan Muhtarlar Odası, muhtarlar tarafından büyük takdir topladı. Oda içerisinde sunulacak tüm hizmetler, belediye personeli tarafından sağlanacak.

Açılış kurdelesinin kesilmesiyle hizmete giren Muhtarlar Odası’nın, mahalle halkına daha etkin hizmet sunulması açısından önemli bir adım olduğunu belirten Başkan Cüce, toplantı sonrası yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

“Mahalle halkımızın sorunlarını ve taleplerini derleyip ilgili kurumlara ileten, işini gücünü bir kenara bırakıp ilçemizin bir an önce toparlanması için gece gündüz çalışan değerli muhtarlarımıza emeklerinden dolayı teşekkür ederim. İstişare toplantımızın ardından açılışını yaptığımız Muhtarlar Odamız, muhtarlarımızın vatandaşlarla bir araya geleceği önemli bir merkez olacak. Burada tüm hizmetler belediye personelimiz tarafından yürütülecek. Odamızın hayırlı hizmetlere vesile olmasını diliyorum.”