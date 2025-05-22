Göksun Çerkes Kültür Derneği, Kahramanmaraş Kafkas Kültür Derneği ve Afşin Kafkas Derneği iş birliğiyle organize edilen program, geçmişin acılarını hatırlatarak kültürel hafızayı diri tutmayı amaçladı.

Etkinliğe; Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Fırat Görgel, Göksun Kaymakamı Ömer Faruk Duman, Afşin Belediye Başkanı Koray Kıraç, Göksun Belediye Başkanı Selim Cüce, MHP Kahramanmaraş İl Başkanı Vahit Demiröz, ilçe belediye başkanları, AK Parti Afşin İlçe Başkanı Burhan Karabulut ve çok sayıda STK temsilcisi ile vatandaş katıldı.

Program saat 18.00’de başladı ve sürgün sırasında hayatını kaybeden binlerce Çerkes dualarla anıldı. Duygu dolu anların yaşandığı etkinlikte, katılımcılar tarafından kültürel hafızayı yaşatmanın ve tarihi unutturmadan gelecek nesillere aktarmanın önemi vurgulandı.

Dernek temsilcileri, bu tür anma programlarının, acılarla dolu tarihin unutulmaması ve Çerkes kimliğinin yaşatılması açısından hayati öneme sahip olduğunu ifade etti. Anma töreni, birlik ve beraberlik mesajlarıyla sona erdi.