Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın katkıları, Göksun Kaymakamlığı ve Göksun Belediyesi'nin iş birliğiyle, Göksun Belediyesi Kültür Merkezi'nde çocuklara özel bir etkinlik düzenlendi. Tatilin ilk gününde öğrenciler, "Kikoriki" adlı çizgi sinema gösterimiyle keyifli anlar yaşadı.

Çizgi sinema gösterimi öncesinde ise çocuklar, palyaço sürpriziyle karşılaştı. Eğlenceli anlar yaşayan çocuklar, renkli etkinliklerle tatilin tadını çıkarmaya başladılar. Aileler de, düzenlenen bu özel etkinlik için organizasyonlarda emeği geçen kurumlara teşekkürlerini sundular.

Göksun Belediye Başkanı Cüce, sinema gösterimi öncesinde çocuklara hitaben yaptığı konuşmada, onların mutlu olduğunu görmekten duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Başkan Cüce, "Çocuklarımız her güzelliğe layıktır. Onların yetişmesinde büyük fedakarlık gösteren annelere de teşekkür ediyorum" diyerek, çocuklara iyi seyirler ve keyifli tatiller diledi.

Sinema sonrası mutlu bir şekilde salondan çıkan çocukların neşesi, etkinliğin başarısını gözler önüne serdi.