Kahramanmaraş'ın Göksun ilçesi yolunda seyir halinde olan bir araç, henüz belirlenemeyen bir nedenle aniden alev aldı. Dumanları fark eden sürücü, aracı güvenli bir şekilde yol kenarına çekerek durdurdu. Kısa sürede büyüyen alevler, aracın büyük bir bölümünü sardı.

Olay yerine hızla ulaşan diğer sürücüler, yangın söndürme tüpleriyle alevlere müdahale etti. Vatandaşların çabaları sonucunda yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Ancak araçta ciddi maddi hasar meydana geldi.

Neyse ki, olayda herhangi bir yaralanma yaşanmaması büyük bir teselli oldu.