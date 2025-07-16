15 Temmuz Demokrasi ve Millî Birlik Günü, tüm yurtta olduğu gibi Göksun’da da çeşitli programlarla anıldı.

Etkinlikler, Göksun Cumhuriyet Meydanı’nda ellerde Türk bayraklarıyla gerçekleştirilen kortej yürüyüşüyle başladı ve Celal Erzurum Parkı’nda devam etti.

Program, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. Ardından okunan dualar ve günün anlam ve önemine ilişkin şiirlerin okunmasıyla devam etti.

İlçe Kaymakamı Mustafa Emre Kılıç, yaptığı konuşmada milli birlik ve dayanışmanın önemine vurgu yaptı.

İlçe Müftüsü Ali Söyler’in duaları ve 15 Temmuz'u anlatan video sunumları ise duygu dolu anların yaşanmasına neden oldu.

Programa; İlçe Kaymakamı Mustafa Emre Kılıç, Göksun Belediye Başkanı Selim Cüce, ilçe protokolü, siyasi parti temsilcileri, sivil toplum kuruluşları ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Göksun halkının yoğun katılım gösterdiği programda, şehitler bir kez daha rahmet ve minnetle anılırken, milletin birlik ve beraberlik ruhu bir kez daha vurgulandı.