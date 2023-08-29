Depremzede baba Ahmet Antürk ile çocukları 8 yaşındaki Kerem Abdullah ve 5 yaşındaki Zehra, itfaiye personeli tarafından karşılandı.

İtfaiye personeline sarılan ve bir süre onlarla sohbet çocuklara çeşitli hediyeler verildi. Baba Antürk de memleketinden getirdiği hediyeleri itfaiye personeline takdim etti.

Çocuklar, daha sonra itfaiye aracına bindirilerek bir süre gezdirildi.

Baba Antürk, Kırıkkale itfaiyesi, Belediye Başkanı Mehmet Saygılı ve Kırıkkale halkına teşekkürlerini sundu.

Kırıkkale Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü Amiri Abdurrahman Gök de depremzede ailenin kendilerini gururlandırdığını dile getirdi.

