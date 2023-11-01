Sosyal Medya Platformu Human Movie Team, Kahramanmaraş Merkezli Depremlerde Evleri Ağır Hasar Gören Veya Yıkıldığı İçin Aile Albümlerini De Kaybeden Depremzedeler İçin Sosyal Sorumluluk Projesi Düzenledi.



Etnospor'un Dayanışma Obası'nda Hayata Geçirilen Proje Kapsamında, "Hatıran Yeter" Yazılı Fon Perdenin Önünde, Aile Üyeleriyle Fotoğrafları Çekilen Depremzedelere Çekimin Ardından Fotoğraflarının Çıktısı Alınarak Hediye Edildi.

Human Movie Team Koordinatörü Yönetmen Tülay Gökçimen, Deprem Bölgelerindeki Çalışmalarını Anlattı.

Dayanışma Obası'nda Kalan Ve Depremde Evi Ağır Hasar Alan Şeyda Özdemir İse Deprem Öncesi Evlerinde 4 Ay Oturabildiklerini, 3 Aylık Bebeği Aybars'ın İlk Fotoğrafının Da Bu Proje Kapsamında Çekildiğini Ve Bundan Büyük Mutluluk Duyduğunu İfade Etti.

Oba'nın Sakinlerinden Depremzede Zeliha Çetinkaya Da Ailesiyle Birlikte Poz Verdi.

Ailecek Fotoğraf Çektirebildikleri İçin Mutlu Olduğunu Kaydeden Çetinkaya, "Yeniden Aile Fotoğrafına Dokunabilmek Çok Güzel Bir His." Dedi.