Şanlıurfa’da yaşanan bir intihar girişimi, görev başındaki bir polis memurunun yaralanmasıyla sonuçlandı. Edinilen bilgilere göre, üst geçidin korkuluklarına çıkan 17 yaşındaki E.B.Ö.’nün intihar edeceği ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

İntihar girişiminin yaşandığı noktaya ulaşan ekipler, genci ikna etmeye çalıştı. Bu sırada İlçe Emniyet Müdürlüğü Çocuk Büro Amirliği’nde görev yapan polis memuru Ş.T., dengesini kaybederek üst geçitten aşağıya düştü. Ağır yaralanan polis, olay yerine çağrılan ambulansla önce Siverek Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Burada yapılan ilk müdahalenin ardından Şanlıurfa merkezdeki hastaneye sevk edildi.

Ekiplerin çabaları sonucu ikna edilen E.B.Ö. ise üst geçitten güvenli bir şekilde indirildikten sonra ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. Yetkililer, polis memurunun sağlık durumunun yakından takip edildiğini açıkladı.