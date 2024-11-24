AK Parti Nurhak 8. Olağan Kongresi, Cumhuriyet Meydanı Kültür Merkezi’nde gerçekleştirildi. Kongrede; 66. Hükümet Tarım ve Orman Bakanı Prof. Dr. Vahit Kirişci, AK Parti Genel Merkez MKYK Üyesi Türk İslam Karakoç, AK Parti Kahramanmaraş Milletvekilleri Ömer Oruç Bilal Debgici, Dr. Tuba Köksal, Mevlüt Kurt ve Prof. Dr. Mehmet Şahin, Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Fırat Görgel, AK Parti İl Başkanı Muhammed Burak Gül, ilçe belediye başkanları, Kadın Kolları Başkanı Asuman Yavuz ve Gençlik Kolları Başkanı Furkan Ünaldı, AK Parti il ve ilçe teşkilatları ile çok sayıda vatandaş da yer aldı. Kongrede Günay Uysal, delegelerin oylarıyla AK Parti Ekinözü İlçe Başkanı olarak seçildi.

6 Ayda Nurhak’a 143 Milyon TL’lik Yatırım

Kongrede konuşan Büyükşehir Belediye Başkanı Fırat Görgel, “6 Şubat depremlerinin ardından şehrimizi daha iyi bir hale getirmek için Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan öncülüğünde tüm bakanlıklarımız, milletvekillerimiz ve teşkilatımızla var gücümüzle çalışıyor, gecemizi gündüzümüze katıyoruz. Şehrimizin her bir köşesinde hükümetimizin yatırımları hızla yükseliyor. Büyükşehir Belediyesi olarak bizler de Nurhak ve diğer ilçelerimizin tamamında yatırımlarımızı bir bir hayata geçiriyoruz. Amacımız vatandaşlarımızın hayatını daha da kolaylaştırmak ve yeni eserler üretmek. Sadece Nurhak’ta geride kalan 6 aylık sürede 143 Milyon TL’lik alt ve üstyapı yatırımı tamamladık. İlçemizin ihtiyaç ve talepleri doğrultusunda yatırımlarımız artarak devam edecek” ifadelerini kullandı.

Nurhak’ın Alt ve Üstyapı Sorunu Kalmayacak

Nurhak’ta yapımı devam eden ve planlanan yatırımların 1,2 Milyar TL’yi bulduğunu belirten Başkan Fırat Görgel, “Nurhak’ın yanı sıra Ekinözü, Elbistan, Göksun ve Afşin’e hizmet verecek Kuzey İlçeleri Entegre Katı Atık Tesisi’nin yapımına başladık. 685 Milyon TL’lik bir yatırım. Yine Nurhak, Ekinözü, Elbistan, Afşin, Göksun ve Andırın’a hizmet verecek asfalt üretim tesisi kuruyoruz. 6 ilçemizin asfalt ihtiyacını bu tesisle karşılayacağız. Bu asfalt plenti hem bizim maliyetlerimizi düşürecek hem de bu 6 ilçemize daha hızlı ve kaliteli hizmet sağlamış olacağız. 500 Milyonluk bir yatırım olacak. 2025 yılının Nisan ayında bu tesisimizi hizmete almayı hedefliyoruz. Sosyal yardımlar notasında da Nurhaklı hemşehrilerimizi yalnız bırakmıyoruz. Son 6 ayda Nurhak’ta yaptığımız sosyal yardımlar 1 Milyon TL’yi aştı. Nurhak’ta yapımı devam eden ve planladığımız yatırımların toplam değeri 1,2 Milyar TL” cümlelerini kaydetti.