Piazza AVM’de kurulan özel stant, ziyaretçilerin yoğun ilgisiyle karşılandı.

Etkinlikte, görme engelli bireylerin günlük hayatında karşılaştıkları zorluklara dikkat çekmek için çeşitli farkındalık çalışmaları gerçekleştirildi.

Ayrıca, Braille alfabesiyle yazı yazma etkinlikleri ve dokunsal kitap uygulamalarıyla engelli bireylerin dünyasına dair bir bakış açısı kazandılar.

Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Mutlu Kaya, bu tür etkinliklerin, engelli bireylerin toplumdaki görünürlüğünü artırarak empati kültürünü güçlendirmeyi amaçladığını belirtti.

Büyükşehir Belediyesi Engelli Ve Yaşlı Hizmetleri Şube Müdür Yardımcısı Mustafa Çakmak ise bu tür etkinliklerin kendilerini anlatmak açısından çok önemli olduğunu ifade etti.

Büyükşehir Belediyesi’nin bu özel haftaya yönelik duyarlılığı, vatandaşlardan tam not aldı.