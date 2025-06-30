Türkiye Voleybol Federasyonu tarafından Aksaray’da düzenlenen “Erkekler Oturarak Voleybol 1. Ligi”nde mücadele eden Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyespor, turnuvaya damga vurdu.

Aksaray Spor Salonu’nda büyük bir heyecanla gerçekleştirilen final etabında, Süper Lig’e çıkma hedefiyle mücadele eden 8 iddialı takım karşı karşıya geldi.

Zorlu maratonda Konya Akşehir Olimpik ve Paralimpik Spor Kulübü’nü 3-0, Ankara ESP Spor Kulübü’nü 3 – 1’lik skorlarla geride bırakan Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyespor, finalde güçlü rakibi Diyarbakır Ortopedi Engelliler Gücü Spor ile karşı karşıya geldi.

Büyükşehir Belediyespor, baştan sona üstün bir oyun sergileyerek rakibini 3 - 0 gibi net bir skorla mağlup etti.

Bu galibiyetle birlikte lig boyunca gösterdiği namağlup performansı taçlandıran Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyespor, adını Oturarak Voleybol Süper Ligi’ne yazdırdı.

Takımın gösterdiği performansla büyük bir gurur yaşadıklarını belirten Büyükşehir Belediye Başkanı Fırat Görgel, “Aksaray’da büyük bir başarıya imza atarak Oturarak Voleybol Erkekler 1. Ligi’nde namağlup şampiyon olan ve adını Süper Lig’e yazdıran sporcularımızı yürekten kutluyorum. Bu başarı, kulüp yönetiminden teknik ekibe, sporcularımızdan tüm destekçilerimize kadar emeği geçen herkesin alın terinin ve azminin bir sonucudur. Her bir maçta sergiledikleri üstün mücadele, takım ruhu ve kararlılıklarıyla göğsümüzü kabartan sporcularımızı tek tek tebrik ediyorum. Bu şampiyonluk, şehrimizin spor potansiyelini bir kez daha gözler önüne sermiş, sporcularımızın azim ve yetenekleriyle neler başarabileceklerini tüm Türkiye’ye göstermiştir. Sporcularımızın Süper Lig’de de aynı başarıları sürdürerek şehrimizi en iyi şekilde temsil edeceğinize inancımız tam” ifadelerini kullandı.