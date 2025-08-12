Yeni güne ise yükselişle başlayan gram altın, saat 09.25 itibarıyla önceki kapanışa göre yüzde 0,5 artışla 4 bin 378 TL’den işlem görüyor. Çeyrek altın 7 bin 333 TL, Cumhuriyet altını ise 29 bin 583 TL seviyesinde satılıyor.

Ons Altında Trump Etkisi

ABD Başkanı Donald Trump’ın altın ithalatına gümrük vergisi uygulanmayacağını açıklaması sonrası dün yüzde 1,6 düşerek 3 bin 343 dolar seviyesine gerileyen ons altın, yeni güne yüzde 0,1 artışla 3 bin 345 dolar seviyesinde başladı.

Gözler ABD Enflasyon Verisinde

ABD’de bugün açıklanacak Temmuz ayı enflasyon verisi altın fiyatlarının yönü açısından belirleyici olacak. Analistler, TÜFE’nin aylık yüzde 0,2, yıllık ise yüzde 2,8 artmasının beklendiğini belirtiyor. Beklentilerin altında gelen bir enflasyon, dolar endeksinde ve tahvil faizlerinde düşüşe yol açarak altın fiyatlarını destekleyebilir.

Teknik Seviyeler

Uzmanlar, ons altında 3 bin 450 doların direnç, 3 bin 280 doların ise destek konumunda olduğunu vurguluyor. Yurt içinde bugün ödemeler dengesi istatistikleri, yurt dışında ise ABD enflasyon verileri piyasaların odağında olacak.