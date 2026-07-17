Gençlik ve Spor Bakanlığı (GSB), gençlerin ve sporcuların gelişimine katkı sağlamak amacıyla kadrosunu güçlendirmeye devam ediyor. Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, bakanlığın taşra teşkilatında istihdam edilmek üzere toplam 550 sözleşmeli personel alınacağını müjdeledi.

Resmi Gazete'de yayımlanan ilanın detayları, kadro dağılımları ve başvuru şartları netleşti.

Bakan Bak: "GSB Ailemizi Büyütüyoruz"

Sosyal medya hesabı üzerinden atama kararına ilişkin bir açıklama yapan Bakan Osman Aşkın Bak, şu ifadeleri kullandı:

"GSB ailemizi büyütmeye ve güçlendirmeye devam ediyoruz. Türk sporuna ve gençliğine değer katacak; 100 diyetisyen, 150 psikolog ve 300 sosyal çalışmacı olmak üzere toplam 550 sözleşmeli personel istihdamı gerçekleştirilecektir. Hayırlı, uğurlu olsun."

Kontenjan Dağılımı Nasıl?

Gençlik ve Spor İl Müdürlüklerinde görevlendirilmek üzere yapılacak alımlarda kadro dağılımı şu şekildedir:

Unvan Alınacak Personel Sayısı Sosyal Çalışmacı 300 Psikolog 150 Diyetisyen 100 Toplam 550

Başvuru Şartları ve Sınav Detayları

Adayların başvurularını yaparken ve sınava hazırlık sürecinde dikkat etmesi gereken kritik detaylar şunlardır:

KPSS Puan Şartı: Alımlar, 2024 KPSS B Grubu KPSS P3 puanı esas alınarak gerçekleştirilecektir.

Sözlü Sınav Süreci: Başvurular arasından en yüksek puana sahip adaydan başlanarak, ilan edilen boş kontenjan sayısının üç katı kadar aday sözlü sınava çağrılacaktır.

Nihai Başarı: Atamalar, yapılacak sözlü sınav sonucunda oluşacak başarı sıralamasına göre tamamlanacaktır.

Başvurular Ne Zaman ve Nasıl Yapılacak?

GSB personel alımı başvuruları dijital ortamda gerçekleştirilecek.