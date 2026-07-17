Türkiye'de gıda hizmeti sunan işletmelerde evcil hayvan kabulüyle ilgili uzun süredir devam eden tartışmalar, yasal bir düzenlemeyle kökten çözülmeye hazırlanıyor. Geçtiğimiz yıl ünlü restoran zinciri Köfteci Yusuf'un şubelerinde uyguladığı evcil hayvan yasağıyla alevlenen tartışmaların ardından, Tarım ve Orman Bakanlığı harekete geçti.

Bakanlık tarafından hazırlanan ve yeni yasama döneminde Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne (TBMM) sunulması planlanan taslak düzenleme, gıda satışı ve servisi yapılan tüm işletmeler için bağlayıcı kurallar getiriyor.

İşletmelerin Kendi Kararını Verme İnisiyatifi Sona Eriyor

Mevcut uygulamada, kafe ve restoranlara evcil hayvan kabul edilip edilmemesi büyük ölçüde işletme sahiplerinin kendi tercihine ya da müşteri portföyüne göre esnetilebiliyordu. Ancak yeni taslak yasalaşırsa, bu serbestlik tamamen ortadan kalkacak. Gıda güvenliği ve hijyen standartlarını en üst seviyeye çıkarmayı hedefleyen düzenleme, tüm işletmeler için ortak ve katı bir kural getirecek.

Sadece Kapalı Alanlar Değil; Bahçe ve Teraslar da Yasak Kapsamında!

Hazırlanan taslağın en çok dikkat çeken ve tartışma yaratması beklenen detayı ise yasağın sınırları oldu. Evcil hayvanların girmesinin yasaklanacağı alanlar şu şekilde belirlendi:

İç Mekanlar (Salonlar): Müşterilere yemek servisinin yapıldığı tüm kapalı alanlar,

Açık ve Yarı Açık Alanlar: İşletmelere ait bahçe, teras, balkon ve veranda gibi açık hava bölümleri. Gündelik Temizlikçi Ücretleri Rekor Kırdı! Ev Temizliği Artık Cep Yakıyor İçeriği Görüntüle

Bu haliyle kabul edilmesi durumunda hayvanseverler, evcil dostlarıyla birlikte kafe ve restoranların bahçe kısımlarında dahi vakit geçiremeyecek.

Uymayan İşletmelere İdari Para Cezası Uygulanacak

Gıda güvenliği ve toplum sağlığını koruma amacıyla hazırlanan taslak kapsamında denetimler de sıkılaştırılacak. Yasaya aykırı davranarak içeriye veya işletmenin bahçe/teras gibi açık alanlarına evcil hayvan kabul eden kafe, restoran ve benzeri gıda işletmelerine idari para cezası uygulanacak.

Yeni yasama döneminde TBMM’de görüşülmesi beklenen yasa teklifinin kesin kapsamı, muhtemel istisnaları (rehber köpekler vb.) ve uygulanma şartları meclis komisyonlarındaki görüşmelerin ardından netlik kazanacak.