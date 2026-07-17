"Eve Gelir Gelmez Saldırmaya Başladı"

Manisa'nın Turgutlu ilçesinde yaşanan olay Türkiye'nin gündemine oturdu. Tedavisi Manisa Celal Bayar Üniversitesi Hafsa Sultan Hastanesi'nde devam eden İmran Güler, gazetecilere yaptığı açıklamada, eşinin olay günü alkollü şekilde eve geldiğini ve herhangi bir tartışma yaşanmadan kendisine saldırdığını öne sürdü.

İddiasına göre eşi, odaya girer girmez kapıyı kapatarak bağırmaya başladı. Ardından klima kumandasını başına fırlattığını ve boğazını sıktığını söyleyen Güler, daha sonra burnunun ısırıldığını ifade etti.

"Can Havliyle Balkona Koştum"

Yaşadığı saldırının ardından büyük panik yaşayan genç kadın, acıdan kurtulabilmek için balkona yöneldiğini anlattı.

İmran Güler, balkondan atlamayı düşündüğünü belirterek, bu sırada eşinin kendisini bacağından tuttuğunu ve bacağını da ısırdığını iddia etti.

Saldırı nedeniyle boğazında, sırtında ve vücudunun farklı bölgelerinde darp izleri oluştuğunu ifade eden Güler, yaşadığı olayın ardından hukuki süreç başlattığını söyledi.

"Daha Önce de Şiddet Görüyordum" İddiası

İmran Güler, eşinin daha önce de kendisine yönelik şiddet uyguladığını öne sürdü. Özellikle alkol aldığı zamanlarda benzer saldırılar yaşandığını iddia eden genç kadın, boğazının sıkıldığını ve zaman zaman ısırıldığını belirterek yaşadığı şiddetin uzun süredir devam ettiğini ileri sürdü.

Çocukları Olayın Ortasında Kaldı

Olay sırasında evde çiftin iki çocuğunun da bulunduğunu söyleyen Güler, kızının yaşananlara tanık olduğunu ve büyük korku yaşadığını ifade etti.

Yaşananların çocukları üzerinde derin izler bıraktığını dile getiren genç kadın, adaletin yerini bulmasını istediğini belirtti.

Kopan Doku Tutmadı, Yeniden Ameliyat Olacak

Saldırının ardından hastaneye kaldırılan İmran Güler'e ilk cerrahi müdahale yapıldı.

Ancak kopan burun dokusunun yapılan operasyonun ardından tutmadığını belirten Güler, yeniden ameliyat olacağını açıkladı. Doktorların tedavi sürecini yakından takip ettiği öğrenildi.

Şüpheli Tutuklandı

Olay, Turgutlu ilçesi Yıldırım Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre çıkan kavga sırasında Gökhan Güler, eşinin burnunu ısırarak ağır yaraladı.

İhbar üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kapının açılamaması üzerine itfaiye ekipleri bina önünde güvenlik önlemi alarak hareketli merdiven yardımıyla balkondaki kadına ulaştı.

İlk müdahalesi Turgutlu Devlet Hastanesi'nde yapılan İmran Güler, daha sonra Manisa Celal Bayar Üniversitesi Hafsa Sultan Hastanesi'ne sevk edildi.

Gözaltına alınan Gökhan Güler ise emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Olayla ilgili adli soruşturma sürüyor.